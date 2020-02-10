Победа «Зенита» над ЦСКА в товарищеском матче: как это было

ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Зенитом» (2:3).

Встреча проходила в испанской Ла-Нусии. Петербургская команда проигрывала со счетом 0:2 после первого тайма. В составе армейцев отличились форвард Федор Чалов и хавбек Кристиян Бистрович.

У «Зенита» во второй половине встречи дважды забил нападающий Артем Дзюба и один гол на счету форварда Сердара Азмуна.