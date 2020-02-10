Победа «Зенита» над ЦСКА в товарищеском матче: как это было
11:11
ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Зенитом» (2:3).
Встреча проходила в испанской Ла-Нусии. Петербургская команда проигрывала со счетом 0:2 после первого тайма. В составе армейцев отличились форвард Федор Чалов и хавбек Кристиян Бистрович.
У «Зенита» во второй половине встречи дважды забил нападающий Артем Дзюба и один гол на счету форварда Сердара Азмуна.
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Обзор вчерашнего матча #ЗенитЦСКА, которым завершилась программа второго сбора: https://t.co/U8lhNP0DIu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 10, 2020
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