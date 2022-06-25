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Сегодня, 21:50

Певец Егор Крид поделился эмоциями от просмотра товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный исполнительно Егор Крид поделился эмоциями от просмотра товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом», который состоит из блогеров.

«Афигенейший матч. Афигенейшая атмосфера! Жалко, что «Амкал» не забил. Один хотя бы нужно было закатить», — сказал Крид.

Отметим, что счет в этом матче открыл знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой.

24 июня Овечкин специально подписал контракт с «Динамо» на одну встречу.

ФК Динамо (Москва)
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