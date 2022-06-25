Овечкин поделился эмоциями после дебюта за футбольное «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после дебюта за футбольное «Динамо». Он вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против «Амкала» и открыл счет в этой встрече.

«Мечта сбылась? Конечно. Счастье», — сказал Овечкин в подтрибунном помещение.

После гола он был заменен и отдал капитанскую повязку Даниилу Фомину.

Днем ранее он подписал с футбольным клубом контракт на один матч. Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком бело-голубых.