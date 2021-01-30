Новичок «Спартака» Хендрикс назвал Промеса замечательным игроком

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс после победы над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче прокомментировал результат встречи и рассказал о том, что знает про нападающего Квинси Промеса.

— Как вы думаете, кто лучший игрок матча в составе «Спартака» сегодня?

— Лучший игрок? Если не смотреть второй тайм, то Алекс Крал. Он забил потрясающий мяч, — сказал Хендрикс.

— Знаете ли вы Квинси Промеса? Говорили ли вам, что он легенда «Спартака»? Вся команда ждет его сейчас.

— Я не знаю. Это дела выходят за рамки футбольного поля. Промес, конечно, замечательный игрок. Пройдет какое-то время, и мы увидим, случится этот трансфер или нет. Мне говорили, что он был лучшим игроком «Спартака» по системе гол+пас, еще я видел его в Голландии. Это действительно хороший футболист.

— Скоро возобновится сезон. Будете ли вы довольны, если «Спартаку» удастся попасть в зону Лиги чемпионов или же стоит задача опередить «Зенит» и стать чемпионом впервые за несколько лет?

— Будем стараться добиваться максимальных результатов. Сейчас мы идем третьими, второе место, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов, не так далеко. Будем стремиться забраться как можно выше, занимать места, которые позволят играть в Лиге чемпионов.

29-летний Промес выступает за «Аякс». Голландец играл за красно-белых с 2014-го по 2018 год. Вместе с московской командой он становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

(Максим Алланазаров)