Хет-трик Тюкавина помог «Динамо» обыграть «Рудар»

Московское «Динамо» обыграло черногорский «Рудар» (3:1) в контрольном матче.

В составе победителей три гола забил 18-летний нападающий Константин Тюкавин.

4 февраля «Динамо» проведет товарищеский матч с «Кайратом». Начало — в 13.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Динамо» М (Россия) — «Рудар» Пл (Черногория) — 3:1 (0:0)

Голы у «Динамо»: Тюкавин, 72 (1:0). Тюкавин, 81 (2:0). Тюкавин, 82 (3:0).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Плиев (Нойштедтер, 46), Ордец (Евгеньев, 46), Варела (Кутицкий, 46), Слепов (Каборе, 46), Фомин (Шиманьски, 46), Грулев (Москвичев, 46. Терехов, 75), Моро (Липовой, 46), Захарян (Школик, 46. Карапузов, 75), Комличенко (Игбун, 46), Лесовой (Тюкавин, 46).

2 февраля. Белек. Стадион «Регнум».