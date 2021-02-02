Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Хет-трик Тюкавина помог «Динамо» обыграть «Рудар»

17:02
Теги:

Московское «Динамо» обыграло черногорский «Рудар» (3:1) в контрольном матче.

В составе победителей три гола забил 18-летний нападающий Константин Тюкавин.

4 февраля «Динамо» проведет товарищеский матч с «Кайратом». Начало — в 13.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Динамо» М (Россия) — «Рудар» Пл (Черногория) — 3:1 (0:0)

Голы у «Динамо»: Тюкавин, 72 (1:0). Тюкавин, 81 (2:0). Тюкавин, 82 (3:0).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Плиев (Нойштедтер, 46), Ордец (Евгеньев, 46), Варела (Кутицкий, 46), Слепов (Каборе, 46), Фомин (Шиманьски, 46), Грулев (Москвичев, 46. Терехов, 75), Моро (Липовой, 46), Захарян (Школик, 46. Карапузов, 75), Комличенко (Игбун, 46), Лесовой (Тюкавин, 46).

2 февраля. Белек. Стадион «Регнум».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир