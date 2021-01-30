Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после победы над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче подвел итоги встречи и рассказал о взаимодействиях с хавбеком Йорритом Хендриксом на поле.

— Интенсивный прессинг в первом тайме? Первая игра за месяц после первого тренировочного лагеря, — сказал Крал во время прямой трансляции на Youtube-канале «Коммент.Шоу». — Главное было показать тактические наработки. Готовимся к возобновлению сезона. Забитый гол? Я видел, как Йоррит отдал мне первым касанием мяч. Я очень рад забить свой первый гол за «Спартак». Комфортно ли играть с новым партнером (Хендрикс. — Прим. «СЭ»)? Вместе мы играем буквально две недели. Это наша первая игра, 45 минут. Мне пока все нравится. Он действует в защитном варианте, а я в больше в атакующем.

22-летний Крал забил гол на 30-й минуте встречи. Результативную передачу на свой счет записал 25-летний Хендрикс.