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Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Известия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит предстоящий товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком: у футболиста случилось обострение гастроэнтерита, сообщает A Bola.

Ранее 16 ноября нападающий пропустил тренировку национальной команды.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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