Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит предстоящий товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком: у футболиста случилось обострение гастроэнтерита, сообщает A Bola.

Ранее 16 ноября нападающий пропустил тренировку национальной команды.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.