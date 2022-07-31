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31 июля, 23:34

Феликс прокомментировал победу «Атлетико» в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед»

Алексей Еремин
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс прокомментировал победу в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Португальский форвард забил победный гол в игре в конце второго тайма.

«Я давно не играл и очень рад вернуться. В предыдущих сезонах я всегда старался выступать как можно лучше. Станет ли этот год успешным для меня, я не знаю. Мы не можем предвидеть будущее. Но я могу заверить вас, что делаю все, чтобы находиться на высшем уровне и помогать команде», — приводит Marca слова Феликса.

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/07/31/62e6bfc6268e3e2c7d8b45b2.html
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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