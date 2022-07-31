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Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в товарищеском матче против «Ювентуса»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в товарищеском матче против «Ювентуса» (2:0).

«Мы играли хорошо, энергично, контролировали ход матча. Мы отлично завершили предсезонную подготовку и соблюдали подготовленный план. У нас очень сильный состав. Бензема, без сомнения, лучший из всех. Он все делает хорошо. Его очень трудно отметить. Это Карим», — приводит Marca слова Анчелотти.

В товарищеском матче с «Ювентусом» первый гол мадридского клуба в игре забил Карим Бензема, реализовавший пенальти на 19-й минуте.

В прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Мадридский клуб сыграет первый матч в ла лиге 16 августа в гостях против «Альмерии».

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/07/31/62e60a45268e3ef05c8b45cc.html

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П1

36%

1.59

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17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Ф1(-1.5)

29%

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Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Манчестер Сити 1
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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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