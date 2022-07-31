Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в товарищеском матче против «Ювентуса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в товарищеском матче против «Ювентуса» (2:0).

«Мы играли хорошо, энергично, контролировали ход матча. Мы отлично завершили предсезонную подготовку и соблюдали подготовленный план. У нас очень сильный состав. Бензема, без сомнения, лучший из всех. Он все делает хорошо. Его очень трудно отметить. Это Карим», — приводит Marca слова Анчелотти.

В товарищеском матче с «Ювентусом» первый гол мадридского клуба в игре забил Карим Бензема, реализовавший пенальти на 19-й минуте.

В прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Мадридский клуб сыграет первый матч в ла лиге 16 августа в гостях против «Альмерии».