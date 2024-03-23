Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

23 марта, 07:10

Игрок «Ахмата» Богосавац: «Если бы Сербия вышла боевым составом, была бы другая игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Да, после удаления Гайича в игре все изменилось. Судья мог показать желтую, так как была братская товарищеская игра. Но сборная России очень хорошо играла в атаке, у сербов ничего не получалось. Было два-три момента, но не смогли реализовать. Влаховича не хватало. Если бы Сербия вышла боевым составом, то была бы другая игра. Из основного состава играли Тадич, Йович, Лукич, Павлович, Гачинович. Но Стойкович выпустил на поле и тех, кто не всегда выходил в старте. На скамейке были футболисты очень высокого уровня. В Сербии вообще хватает талантливых игроков», — приводит слова игрока «Ахмата» Metaratings.ru.

В активе 27-летнего Богосавца один матч за сборную Сербии. В понедельник, 25 марта Россия в Москве примет сборную Парагвая. Начало — в 20.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
4
1
Читайте также
Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия и комиксы для Бельгии
В Москве простились с журналистом Василием Уткиным
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина разгромила Сальвадор

Ди Мария обошел Марадону по голевым пасам за сборную Аргентины
Новости
RSS RSS
Все новости