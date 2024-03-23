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23 марта, 09:24

Ди Мария обошел Марадону по голевым пасам за сборную Аргентины

Руслан Минаев
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Анхель Ди Мария.
Фото AFP

Сборная Аргентины выиграла у национальной команды Сальвадора в товарищеском матче — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Голевым пасом отметился Анхель Ди Мария. Хавбек «Бенфики» сделал 27-ю результативную передачу за национальную сборную и поднялся на второе место в истории. Ди Мария опередил Диего Марадону, на счету которого 26 голевых пасов.

Лидирует в списке Лионель Месси — 54 результативные передачи.

Анхель Ди Мария
Диего Марадона
Сборная Аргентины по футболу
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