Ди Мария обошел Марадону по голевым пасам за сборную Аргентины

Сборная Аргентины выиграла у национальной команды Сальвадора в товарищеском матче — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Голевым пасом отметился Анхель Ди Мария. Хавбек «Бенфики» сделал 27-ю результативную передачу за национальную сборную и поднялся на второе место в истории. Ди Мария опередил Диего Марадону, на счету которого 26 голевых пасов.

Лидирует в списке Лионель Месси — 54 результативные передачи.