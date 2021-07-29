«Герта» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
23:23
«Ливерпуль» проиграл «Герте» (3:4) в товарищеском матче.
Полузащитник английского клуба Вирджил ван Дейк вышел на поле впервые с октября 2020 года, но не отметился результативными действиями.
Товарищеские матчи
«Герта» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:3 (2:2)
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