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«Герта» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

23:23

«Ливерпуль» проиграл «Герте» (3:4) в товарищеском матче.

Полузащитник английского клуба Вирджил ван Дейк вышел на поле впервые с октября 2020 года, но не отметился результативными действиями.

Товарищеские матчи

«Герта» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:3 (2:2)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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