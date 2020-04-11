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Международный кубок чемпионов-2020 отменен из-за коронавируса

04:01

Пресс-служба Международного кубка чемпионов объявила, что турнир не состоится в этом году. Причина — пандемия коронавируса?. В популярном товарищеском турнире ежегодно участвуют ведущие клубы мира.

Прошлым летом матчи проходили с 16 июля по 10 августа в США, Сингапуре, Англии, Уэльсе, Швеции и Китае. Участие в турнире принимали «Бенфика», «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Ювентус», «Реал», «Интер», «Гвадалахара» и «Милан».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 690 497 человек. Умерших — 102 399, выздоровевших — 375 321.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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