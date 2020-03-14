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Матч Англия — Италия отменен из-за коронавируса

15:46
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Товарищеский матч Англия — Италия был отменен. Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

Причиной стала пандемия коронавируса. Ранее также был отменен матч Германия — Италия.

Матч Англия — Италия должен был пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 27 марта. До этого ведущие чемпионаты Европы, в том числе итальянский и английский, были приостановлены из-за коронавируса.

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