«Время, проведенное здесь, пойдет всем на пользу». Семак — о Кубке PARI Премьер

1 июля в Санкт-Петербурге в отеле Four Seasons состоялась пресс-конференция, посвященная открытию международного турнира Кубок PARI Премьер-2023, который пройдет с 1 по 15 июля на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».

В мероприятии приняли участие главные тренеры и представители команд — участниц турнира Сергей Семак («Зенит», Россия), Игорь Гетман («Нефтчи», Азербайджан), технический директор ФК «Црвена Звезда» (Сербия) Марко Марин и спортивный директор ФК «Фенербахче» (Турция) Марио Бранко, а также директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский и первый заместитель генерального продюсера matchtv Дмитрий Рыжков.

Пресс-конференция Кубка PARI Премьер. Фото PARI

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу PARI:

«В прошлом году мы также были партнером Кубка PARI Премьер и остались очень довольны тем, как он прошел, включая показатели, которые увидели мы как коммерческие партнеры. В этом году ожидаем еще более высокого результата. Как и все любители спорта, мы надеемся, что такие именитые команды покажут очень интересный футбол, который понравится болельщикам.

У нас молодой бренд. Не просто так мы в прошлом, а теперь и этом году стали партнером турнира. Мы ставим себе определенные задачи и планки с точки зрения медиа, и Кубок PARI Премьер очень важен для нашего бренда. Благодаря ему мы выполняем наши цели по медийному охвату и повышению лояльности аудитории. Международный статус турнира позволит нам добиться еще большего охвата».

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»:

«Хочу поблагодарить организаторов и участников турнира за хорошую возможность подготовиться к сезону. Мы рады гостям в нашем прекрасном городе. Надеюсь, время, проведенное здесь, пойдет всем на пользу. Турнир уже вызывает большой интерес, если учесть количество журналистов и гостей».

Сергей Семак. Фото PARI

Букмекерская компания PARI подготовила широкую линию для заключения пари на матчи международного Кубка PARI Премьер, что сделает просмотр игр еще более увлекательным и эмоциональным. Кроме всего, клиенты компании могут поставить на победителя турнира. Фаворитом Кубка, по оценке аналитиков PARI, считается «Зенит»: заключить пари на триумф петербуржцев можно за 1.72.

Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Все игры Кубка PARI Премьер в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Премьер».

Расписание турнира

1 июля. 19.30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19.30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19.30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19.30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19.30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14.00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)