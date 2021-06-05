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Ляпорт: «Для меня большая честь играть за сборную Испании»

06:25
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Португалии (0:0).

«Для меня большая честь играть за сборную Испании. Этот матч закончился не так, как мы хотели — мы играли на победу. Стать испанцем — это долгая история, но главное, что я сейчас здесь. Я очень благодарен испанской футбольной ассоциации и Луису Энрике за все. Я давно не играл, поэтому попросил заменить меня в качестве меры предосторожности», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

26-летний Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был. В начале мая защитник получил испанское гражданство, так как имеет баскские корни, а позже попал в окончательный список сборной Испании на Евро-2020.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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