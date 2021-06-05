Ляпорт: «Для меня большая честь играть за сборную Испании»
Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Португалии (0:0).
«Для меня большая честь играть за сборную Испании. Этот матч закончился не так, как мы хотели — мы играли на победу. Стать испанцем — это долгая история, но главное, что я сейчас здесь. Я очень благодарен испанской футбольной ассоциации и Луису Энрике за все. Я давно не играл, поэтому попросил заменить меня в качестве меры предосторожности», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.
26-летний Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был. В начале мая защитник получил испанское гражданство, так как имеет баскские корни, а позже попал в окончательный список сборной Испании на Евро-2020.
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