Крал назвал разгромное поражение от Италии хорошим опытом
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал после поражения от Италии в товарищеском матче (0:4) отметил, что команда получила опыт. 23-летний хавбек «Спартака» вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
«Нам был нужен такой опыт. Мы начали хорошо, но Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам идеальный прессинг и способы развития атак. Они хорошо нас растягивали, чтобы получить пространство», — цитирует пресс-служба УЕФА Крала.
На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса. Чехи в группе D встретятся со сборными Шотландии, Хорватии и Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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