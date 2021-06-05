Крал назвал разгромное поражение от Италии хорошим опытом

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал после поражения от Италии в товарищеском матче (0:4) отметил, что команда получила опыт. 23-летний хавбек «Спартака» вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Нам был нужен такой опыт. Мы начали хорошо, но Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам идеальный прессинг и способы развития атак. Они хорошо нас растягивали, чтобы получить пространство», — цитирует пресс-служба УЕФА Крала.

На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса. Чехи в группе D встретятся со сборными Шотландии, Хорватии и Англии.