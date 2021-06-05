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Сантуш: «Португалия легко теряла мяч, несмотря на то, что Испания не создавала явных моментов»

06:42
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги товарищеского матча против Испании (0:0).

«Испания доминировала в матче, в первые 15 минут они много владели мячом. Мы легко теряли мяч, несмотря на то, что Испания не создала явных моментов. Во втором тайме команда начала играть лучше, выше располагаться на поле, сумев получить больше владения мячом. У Испании были хорошие шансы и еще один в конце после нашей ошибки, но я думаю, что во втором тайме команда стала лучше и могла делать то, чего не делала в первом тайме. Эта игра была важна для понимания того, как команда учится тому, над чем мы работаем на тренировках», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии на чемпионате Европы-2020 в группе F встретится с Францией, Германией и Венгрией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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