Лукаку пропустит матч с "Тоттенхэмом" из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на предматчевой пресс-конференции отметил, что форвард Ромелу Лукаку не сможет сыграть в предстоящей встрече с "Тоттенхэмом".

Матч "МЮ" – "Тоттенхэм" пройдет 25 июля, начало – в 14.30 (мск).

– Лукаку еще не готов, – сказал Сульшер на пресс-конференции. – Он работал с врачом последние несколько дней, поэтому я не думаю, что он сможет сыграть с "Тоттенхэмом". Ромелу получил травму на тренировках.

Ранее сообщалось, что "Интер"​ готов выплатить "красным дьяволам" 78 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.