La Gazzetta dello Sport: "Интер" готов потратить 78 миллионов евро на покупку Лукаку

"Интер" в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, миланский клуб готов выплатить "красным дьяволам" 78 миллионов евро за 26-летнего бельгийца.

Отмечается, что "МЮ" хочет получить за Лукаку 84 миллиона. "Интер" может включить в сделку вингера Ивана Перишича, который не входит в планы главного тренера Антонио Конте​. В этом случае итальянцы заплатят манкунианцам 55 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Лукаку провел за "МЮ" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 85 миллионов евро.

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