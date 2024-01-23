Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 20:19

Пражский клуб отменил матч со «Слованом» из-за его игры с «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пражская команда «Славия» отказалась от игры со «Слованом» из Братиславы из-за того, что в Катаре он провел товарищеский матч с московским «Динамо», сообщает ТАСС со ссылкой на pravda.sk.

Матч «Славия» — «Слован» должен был пройти 4 февраля в Праге.

По данным источника, руководство пражского клуба решило отменить игру со словацкой командой после получения информации о том, что та сыграла с «Динамо».

На сборах в Катаре бело-голубые обыграли «Слован» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Источник: https://tass.ru/sport/19798325
ФК Динамо (Москва)
ФК Славия (Прага)
ФК Слован
5
Читайте также
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» в товарищеском матче обыграло действующего чемпиона Словакии

Личка доволен победным матчем «Динамо» против «Слована»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости