Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" проиграл "Боруссии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги товарищеского матча его команды с дортмундской "Боруссией" (2:3).

– Было много хороших фрагментов, но было видно, что они на шаг впереди нас в плане готовности, – приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля". – Нам пришлось биться, и я увидел много хорошего.

Первый гол был пропущен после аута, второй – после углового, как мы получили третий мяч, я даже толком не понял. Когда изменений в составе много, организованности всегда не хватает. Однако мы забили два хороших гола в ответ, особенно первый, да и в целом у нас были моменты.

Победный гол в матче забил 20-летний датчанин Якоб Брун Ларсен. Игра проходила на стадионе "Нотр Дам Стэдиум" в США. На арене собрался 40 361 зрителей.

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