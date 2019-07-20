05:11 | Футбол — Товарищеские матчи

"Ливерпуль" - "Боруссия Д": видео всех голов

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Дортмундская "Боруссия" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (3:2), прошедшем в США. В составе дортмундцев голами отметились Пако Алькасер, Томас Делэйни и Якоб Брун Ларсен. У "красных" забитые мячи на свой счет записали Харри Уилсон и Риан Брюстер.

Ливерпуль - Боруссия Д
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