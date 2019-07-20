"Ливерпуль" - "Боруссия Д": видео всех голов

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (3:2), прошедшем в США. В составе дортмундцев голами отметились Пако Алькасер, Томас Делэйни и Якоб Брун Ларсен. У "красных" забитые мячи на свой счет записали Харри Уилсон и Риан Брюстер.
パコの先制弾！！ #LFCBVB pic.twitter.com/8xjVhptDzT— Dort09🐝 (@09b_v_b) July 20, 2019
¡Wilson anota el del empate para Liverpool! #ICCxESPN🏆— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 20, 2019
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Delaney!! GOAL!#LFCBVB #BVB pic.twitter.com/fT80kCLrik— Dort09🐝 (@09b_v_b) July 20, 2019
Bruun Larsen! 3-1!! #LFCBVB #BVB— Dort09🐝 (@09b_v_b) July 20, 2019
ヴォルフのコンディション良すぎ！
ラーセンも今季はやってくれ。 pic.twitter.com/bQzFmSPC0K
As cool as ice from Rhian Brewster. A phenomenal penalty by the young lad! pic.twitter.com/o3YMVGmVJW— Jack Gill ✋🏻👍🏻 (@jacklfcgill) July 20, 2019
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