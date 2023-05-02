Кечинов поделился впечатлениями от ретро-матча между волгоградским «Динамо» и «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов, принявший участие во вчерашнем ретро-матче с волгоградским «Динамо», поделился эмоциями от проведенной памятной встречи.

«Понятно, что мы играем выставочные игры, а их основная цель — устроить шоу. Вчера получилось так, что мы играли от ножа, никто не хотел уступать в единоборствах, но все равно получился праздник ветеранского футбола. Кто-то даже показал неплохую скорость. Я давно не участвовал участия в таких матчах из-за травмы, но вчера мне удалось выйти на поле. Я стараюсь тренироваться пару раз в неделю, но мы обычно бегаем на других площадках. Более минифутбольных. Вчера у всех возникли проблемы с дыханием, пробегали немного, и уже становилось тяжело. Нога беспокоит еще со времени игровой карьеры. Возраст не обманешь. Наши соперники долго упирались, в их составе собраны сильные мастеровитые футболисты. На мой взгляд, сказалось то, что у нас ребята были помоложе. Павлюченко, Ещенко, Павленко — они все играли сравнительно недавно. Соперник здорово выступил, надо отдать должное. Всем нам было тяжело», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Ретро матч «Спартак» — «Динамо» завершился со счетом 2:0.