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2 мая, 22:27

Алдонин поделился впечатлениями от ретро-матче волгоградского «Динамо» со Спартаком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ротора» Евгений Алдонин, принявший участие во вчерашнем ретро-матче между волгоградским «Динамо» и московским «Спартаком», поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

«Помнят ли ноги как играть? Ноги? Самое главное, что люди помнят. Игроцкий навык пока на месте. Свою форму я стараюсь поддерживать. Не только футболом занимаюсь, но и теннисом. Хорошо, что болельщики увидели эту игру. На трибуне собралось целых 40 тысяч болельщиков. Отличная инициатива РФС, прекрасный повод. Испытываю приятные эмоции. Было ли тяжело? Мне нет, но все находятся в разных физических и возрастных условиях. Кому-то было легче, кому-то тяжелее. Я играл в Волгограде 20 лет назад, остальные ребята еще позже. В целом провели этот день с большим удовольствием. «Спартак» регулярно принимает участие в таких матчах, его игроки уже научены опытом. По сравнению с матчем с «Зенитом» они сильно обновили состав. Счет и результат не так важны. Волгоградский стадион собрал много фанатов, это порадовало больше всего», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Ретро-матч «Спартак» — «Динамо» завершился со счетом 2:0.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005109010_aldonin_glavnoe_chto_nas_pomnyat_lyudi
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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