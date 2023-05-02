Газзаев назвал причину поражения сталинградского «Динамо» в ретро-матче со «Спартаком»

Главный тренер волгоградского «Динамо» Валерий Газзаев, возглавивший команду на время вчерашнего ретро-матча со «Спартаком», поделился эмоциями от проведенной памятной встречи.

«Я думаю, такие встречи надо проводить как можно чаще. Такие игры обязательно надо организовывать и приглашать на них спортсменов, которые достигали больших успехов как в России, так и на международной арене. Тем более поводов для проведения таких встреч у нас достаточно. Это здоровая пропаганда футбола, молодежь должна знать ветеранов спорта. Эта ретро-игра была посвящена противостоянию 80-летней давности, когда на футбольном поле в разрушенном Сталинграде после освобождения города советскими войсками встретились московский «Спартак» и местное «Динамо». В нашем составе было много возрастных футболистов, а в «Спартаке» собрались более молодые исполнители. Это и сказалось в концовке — более взрослые спортсмены подустали. Главное, что все прошло очень интересно. Думаю, для Волгограда это был большой праздник», — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол.Ру».

Ретро матч «Спартак» — «Динамо» завершился со счетом 2:0.