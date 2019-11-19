Кавани рассказал о стычке с Месси
16:50
Капитан «Барселоны» Лионель Месси повздорил с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани по ходу товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2).
В конце первого тайма Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Кавани. Уругваец не стушевался и предложил Месси разобраться по-мужски, на что капитан Аргентины ответил: «В любое время».
— Ничего страшного не произошло, — приводит слова Кавани ESPN. — Такие эмоции — часть футбола. Тем более, в Южной Америке.
Не хочу акцентировать на этом внимание. Лучше сосредоточиться на результате игры. Хорошо, что нам удалось забить два гола. Но нужно еще прибавлять во многих аспектах.
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