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Кавани рассказал о стычке с Месси

16:50
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси повздорил с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани по ходу товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2).

В конце первого тайма Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Кавани. Уругваец не стушевался и предложил Месси разобраться по-мужски, на что капитан Аргентины ответил: «В любое время».

— Ничего страшного не произошло, — приводит слова Кавани ESPN. — Такие эмоции — часть футбола. Тем более, в Южной Америке.

Не хочу акцентировать на этом внимание. Лучше сосредоточиться на результате игры. Хорошо, что нам удалось забить два гола. Но нужно еще прибавлять во многих аспектах.

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