Карвальо опроверг свое участие в Братском кубке за ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо отреагировал на информацию о своем участии в Братском кубке против московского «Динамо».

— Это неправда, — приводит слова Карвальо Sport24.

Ранее стало известно, что московские команды сыграют несколько матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА. Серия начнется 8 июля. Первая игра состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответная встреча — 9 июля на «ВТБ-Арене».

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» стал третьим. Также армейцы сумели одержать победу в FONBET Кубке России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).