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Сегодня, 13:20

Сергеев рассказал об ожиданиях от турнира «Кубок PARI Премьер»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об ожиданиях от международного турнира «Кубок PARI Премьер».

— Пройдет турнир в Санкт-Петербурге. Для вас подготовка к сезону через такие матчи такого уровня — это насколько облегчает или усложняет процесс?

— Не усложняет и не облегчает процесс. В турнире будут участвовать команды из других стран, лидеры своих лиг. Будет интересно посмотреть на нас на фоне других клубов, не только РПЛ, но и зарубежных. Интересный турнир.

— То есть глоток свежего воздуха для всех

— Да.

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Титульным спонсором Кубка во второй раз подряд выступит букмекерская компания PARI.

Иван Сергеев
ФК Зенит
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