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23 марта, 18:43

Каррера поддержал решение «Спартака» отменить товарищеский матч с «Нефтчи»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение об отмене товарищеского матча между красно-белыми и «Нефтчи».

«Спартак» принял правильное решение отменить товарищеский матч в связи с трагическим событием в России. Безусловно, я поддерживаю это решение», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

23 марта «Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи» из-за теракта в Московской области.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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