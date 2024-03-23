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23 марта, 18:30

Тарханов поддержал решение «Спартака» отметить товарищеский матч с «Нефтчи»

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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение об отмене товарищеского матча между «Спартаком» и «Нефтчи».

«Поддерживаю решение «Спартака». Клуб правильно поступил. Сейчас все мысли должны быть о другом. Ужасная трагедия произошла. Правильно сделали, что отменили игру», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

23 марта «Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи» из-за теракта в Московской области.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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