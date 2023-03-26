Игнатьев — о матче ЦСКА — 2DROTS: «Не понимаю, для чего нужны такие игры»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу медиафутбольного клуба 2DROTS в товарищеском матче с ЦСКА (2:1).

«Этот результат ни о чем не говорит. Это товарищеский матч, где люди собрались в день отдыха. Им сказали: «Надо сыграть с этими людьми». Они вышли, поиграли. Не вкладывая ни усилий, ни умений, ни мастерства. Так, потихонечку. Блогеры — молодцы, но связывать невысокий уровень футбола и поражение ЦСКА я никак не могу. Не понимаю, для чего нужны такие матчи. Если вы профессиональные футболисты, идите играйте в профессиональном футболе, занимайтесь по-настоящему. В любом случае я за то, чтобы они играли. Чем больше людей будет играть в футбол, тем интереснее. И это расширит поиск талантов», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

Матч между ЦСКА и 2DROTS прошел 25 марта на «ВЭБ Арене».