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20 марта, 08:24

Хохлов: «Футболисты должны приезжать в сборную с настроем побеждать во всех матчах»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» и «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России в марте.

«Футболисты должны приезжать в сборную России с настроем побеждать в любых матчах. По-другому быть не может. У российских легионеров есть определенный уровень. Они должны в каждой игре сборной России подтверждать свой класс и помогать команде выигрывать», — приводит «РБ Спорт» слова Хохлова.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

Сборная России и все российские клубы по футболу отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с марта 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Хохлов
Сборная России по футболу
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