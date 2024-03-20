Болельщики сборных России и Сербии проведут товарищеский матч

Болельщики сборных России и Сербии сыграют в манеже «Динамо» в Москве в преддверии основной встречи национальных команд, сообщает пресс-служба РФС.

Матч пройдет 20 марта и начнется в 13.00 по московскому времени.

Отмечается, что в состав российской команды войдут Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Константин Генич, Дмитрий Егоров, Федор Кудряшов и другие известные футболисты, блогеры, телеведущие и комментаторы. В роли тренеров выступят руководитель отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников и экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов.

21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. Встреча пойдет в зачет рейтинга ФИФА, где сборная России занимает 38-е место.