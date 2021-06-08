Молодежная сборная Испании разгромила первую сборную Литвы

В товарищеском матче молодежная сборная Испании победила национальную сборную Литвы (4:0).

Из-за положительного теста на коронавирус у капитана первой испанской сборной было решено, что с литовцами сыграет «молодежка». У победителей забивали Уго Гильямон, Браим Диас, Хуан Миранда и Хави Пуадо.

Товарищеский матч

Испания U21 — Литва — 4:0 (2:0)

Голы: Гильямон, 3 (1:0). Диас, 24 (2:0). Миранда, 54 (3:0). Пуадо, 73 (4:0).

Нереализованный пенальти: Руис, 30 (вратарь)

Испания U21: Фернандес (Мартинес, 68), Кукурелья (Миранда, 46), Мингеса, Гильямон, О.Хиль (Посо, 46), Ману Гарсия (Бланко, 53), Диас, Б.Хиль, Вильяр (Бельтран, 74), Субименди (Пуадо, 54), Руис.

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Вербицкас (Дапкус, 61), Шимкус (Ласицкас, 71), Мегелайтис, Черных (Петравичюс, 46), Новиков (Дубицкас, 75), Голубикас (Элиошюс, 71).

Предупреждения: Черных, 45. Вербицкас, 51.

Судья: Делажо (Франция).

8 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».