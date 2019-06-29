11:05 | Футбол — Товарищеские матчи

"Гонвед" – "Зенит": Заболотный и Джорджевич появятся на поле с первых минут

0
Обсудить

Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал стартовый состав команды на товарищеский матч с венгерским "Гонведом". Встреча пройдет сегодня, 29 июня, начало – в 12.00 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Михаил Кержаков – Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев – Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани – Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

Запасные игроки: Никита Гойло, Данила Прохин, Леон Мусаев, Андрей Мостовой.

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Гонвед - Зенит

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ