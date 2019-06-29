"Гонвед" – "Зенит": Заболотный и Джорджевич появятся на поле с первых минут

Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал стартовый состав команды на товарищеский матч с венгерским "Гонведом". Встреча пройдет сегодня, 29 июня, начало – в 12.00 (мск).
Стартовый состав "Зенита": Михаил Кержаков – Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев – Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани – Лука Джорджевич, Антон Заболотный.
Запасные игроки: Никита Гойло, Данила Прохин, Леон Мусаев, Андрей Мостовой.
Стартовый состав на первый субботний матч — #ЗенитГонвед!#ГазпрмТренировочныеСборы pic.twitter.com/u3ddVsuGRb— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 июня 2019 г.
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