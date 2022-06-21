Семак оценил игру «Зенита» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги стартового матча товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» против «Нижнего Новгорода» (1:1 по пен. 5:3).

— Что касается матча, был хороший и качественный первый тайм в нашем исполнении, — цитирует Семака «СЭ». — Во втором тайме было больше сумбура, но что касается игры в атаке, создавали много моментов. К сожалению, забили недостаточно для того, чтобы победить. В целом все здоровы, никто не получил травму, это плюс. Начали готовиться полноценно, получать игровую практику, нагрузку, чувствовать игровой ритм. Будем готовиться. Хороший матч, хорошая атмосфера. Для болельщиков тоже интересно и игру посмотреть, и серию послематчевых пенальти. Все сделали, что нужно. Будем готовиться дальше.

По итогам первой встречи «Зенит» набрал 2 очка, «Нижний» — 1. Также в турнире принимают участие ЦСКА и «Сочи».

Следующий матч турнира пройдет 25 июня, в нем встретятся «Сочи» и «Зенит».