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Сегодня, 22:27

Генеральный директор «Зенита» оценил дебют Бакаева за питерский клуб

Гоша Чернов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру новичка питерцев Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (1:1, по пен. 5:3).

Бывший полузащитник «Спартака» вышел в перерыве встречи и реализовал удар в серии послематчевых пенальти.

— Зелимхан вышел, активно действовал, забил хороший пенальти. Все по плану, — сказал Медведев «СЭ».

Летом Бакаев покинул московский клуб по истечению срока контракта.

«Зенит» заключил контракт с полузащитником по схеме «3+1».

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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