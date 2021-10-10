Гол Роналду помог Португалии обыграть Катар
Сборная Португалии в товарищеском матче победила Катар (3:0).
Голы забивали Криштиану Роналду, Жозе Фонти и Андре Силва. Роналду установил рекорд по матчам за европейские сборные. Для
Товарищеские матчи
Португалия — Катар — 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 37 (1:0). Жозе Фонти, 48 (2:0). Андре Силва, 90 (3:0).
Португалия: Кошта, Жозе Фонти, Далот, Нуну Мендеш (Семеду, 46), Данилу Перрейра, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 71), Виллиам Карвалью (Бернарду Силва, 60), Гонсалу Гедеш (Палинья, 61), Матеус Нунес (Бруну Фернандеш, 71), Криштиану Роналду (Леан, 46), Андре Силва.
Предупреждение: Виллиам Карвалью, 32.
Судья: Сан (Швейцария).
9 октября. Фару. Стадион «Алгарве».
Методология
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