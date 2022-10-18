Гендиректор одной из букмекерских компании Сергей Анохин рассказал о проведении турнира с участием российских клубов в зимнюю паузу

Генеральный директор одной из букмекерских компании Сергей Анохин прокомментировал вероятность проведения турнира с участием российских клубов в зимнюю паузу.

— Есть ли информация по поводу турнира зимой?

— Мы реально ведем переговоры с рядом команд. Хотим что-то сделать. Пока нечего объявлять. Что-то скоро скажем.

— Известен ли состав участников?

— Должен быть очень хорошим!

Сообщалось, что зимний товарищеский турнир с участием клубов РПЛ должен пройти с 1 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби.

Турнир должен пройти во время вторых зимних сборов команд РПЛ — с 1 по 11 февраля. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными участниками.