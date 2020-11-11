Гандболист Якобсен дебютировал за футбольную сборную Фарерских островов

За сборную Фарерских островов по футболу впервые сыграл Хилмар Леон Якобсен. Он принял участие в товарищеском матче с командой Литвы (1:2).

Еще в январе спортсмен играл за сборную Фарерских островов по гандболу. Из-за травмы он принял решение сосредоточиться на футбольной карьере. В этом матче он отыграл все 90 минут на позиции нападающего.

23-летний Якобсен выступает за фарерский «Торсхавн». В текущем сезоне он провел 21 матч за команду и забил 16 мячей при шести голевых передачах.