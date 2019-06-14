Египет обыграл Танзанию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Египта обыграла команду Танзании (1:0). Единственный мяч на 64-й минуте забил Ахмед Эль-Мохамади. Мохамед Салах в этой игре на поле не выходил.

Сборная Египта готовится к домашнему Кубку африканских наций, который пройдет с 21 июня по 19 июля.

Товарищеский матч

Египет - Танзания - 1:0 (0:0)

Египет: Эль-Шенави (Рахим Генеш, 46), Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф (Мансур, 46), Алаа, Хамед (Газаль, 46), Саид, Дунга, Варда (Мохсен, 89), Солиман (Трезеге, 61), Али (Хассан, 46).

Гол: Эль-Мохамади, 64.