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Сегодня, 19:03

«Динамо» в товарищеском матче обыграло действующего чемпиона Словакии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Московское «Динамо» в первом товарищеском матче на сборе в Катаре обыграло словацкий «Слован» — 2:1.

На 4-й минуте счет открыли действующие чемпионы Словакии — отличился грузинский легионер Джаба Канкава. Полузащитник бело-голубых Луис Чавес на 20-й минуте сравнял счет, а форвард москвичей Александр Чупаев на 40-й минуте забил победный мяч.

25 января у динамовцев запланирован второй товарищеский матч на сборе в Катаре — с местной «Аль-Вакрой».

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 32 очками занимает 3-е место.

«Слован» с 45 очками в 18 матчах лидирует в чемпионате Словакии-2023/24.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Слован
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