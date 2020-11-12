Дешам: «Финляндия дала Франции хорошую пощечину»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам — о поражении от Финляндии (0:2) в товарищеском матче.

— Мы сыграли хуже, чем я ожидал, — приводит L'Equipe слова Дешама. — Мы сделали недостаточно, пусть и удачно начали матч. Много владели мячом, но мало создавали. Мы получили хорошую пощечину. Не буду останавливаться на этом, это факт. Результат логичен, нашей команде преподали хороший урок. Иногда от таких поражений даже не больно. Мы не выиграли, потому что не сделали того, что нужно. Я предпочитаю не искать других объяснений тому, что случилось.