Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо перед матчем со «Спартаком» на Кубке Париматч Премьер отметил, что игра будет пикантной. Также он добавил, что не стоит забывать о товарищеском характере встречи.

— Естественно, такой матч интересен болельщикам и журналистам, это пикантная встреча, — цитируют «Известия» Натхо. — Но, в конце концов, это тренировочные матчи, и надо быть готовыми к сезону. Конечно, мы профессиональные футболисты и хотим выиграть все матчи независимо от того — товарищеские они или нет. Однако прежде всего мы должны хорошо выполнить поставленные задачи.