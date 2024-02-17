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Сегодня, 12:02

Баринов рассказал, как попросил арбитра отменить пенальти в товарищеском матче «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как попросил арбитра отменить пенальти, назначенный в пользу железнодорожников, в товарищеском матче с клубом «Алтын Асыр» (2:0).

«В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул «точку». Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно. Не считаю, что сделал что-то особенное. Хотя, признаюсь, подобный случай — первый в моей карьере», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локо».

Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 24 февраля против «Ростова».

27-летний Баринов в текущем сезолне сыграл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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