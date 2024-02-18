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18 февраля, 19:36

Колосков: «Разгромить сербов, как они нас, не получится»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«В последнем матче сербы показали нам, что такое европейский футбол. То поражение было болезненным. Думаю, в какой-то степени это может стать раздражителем для игроков сборной России в предстоящем матче. Кончено, разгромить сербов, как они нас, не получится, но Карпин должен настроить команду, чтобы играли только на победу. Все-таки матч с европейской сборной при домашних трибунах — редкость по нынешним временам», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Вячеслав Колосков
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