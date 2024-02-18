Колосков: «Разгромить сербов, как они нас, не получится»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«В последнем матче сербы показали нам, что такое европейский футбол. То поражение было болезненным. Думаю, в какой-то степени это может стать раздражителем для игроков сборной России в предстоящем матче. Кончено, разгромить сербов, как они нас, не получится, но Карпин должен настроить команду, чтобы играли только на победу. Все-таки матч с европейской сборной при домашних трибунах — редкость по нынешним временам», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.