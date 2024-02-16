Месси поделился впечатлениями от матча против своего первого клуба

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о товарищеском матче с «Ньюэллс Олд Бойз».

Встреча прошла 16 февраля в городе Форт-Лодердейл во Флориде (США) и завершилась ничьей (1:1).

«Очень особенный матч для закрытия предсезонки!!!» — написал футболист в своих соцсетях.

Месси является воспитанником «Ньюэллз Олд Бойз», который базируется в Росарио (Аргентина). Нападающий играл за команду с 1994 по 2000 год. За «Интер Майами» форвард выступает с июля 2023 года.