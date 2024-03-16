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16 марта, 19:25

Бальбуэна рассказал, что тренер сборной Парагвая спрашивал о России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал «СЭ», о чем его спрашивал главный тренер сборной Парагвая Даниэль Гарнеро в преддверии матча против сборной России.

— Разговаривал с главным тренером, когда договоренность о проведении матча была достигнута. Тогда он спросил меня о погоде и немного о том, в какое время лучше всего тренироваться. Ведь сейчас в России довольно холодно.

— Что вы ему сказали?

— Да, я сказал, что здесь холодно в это время года, а с «Динамо» мы обычно тренируемся с утра. Думаю, у них будет сформирован план наших тренировок.

Матч Россия — Парагвай пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 25 марта.

Футбол
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Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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