Тикнизян пропустит мартовские матчи сборной Армении из-за травмы

Пресс-служба Федерации футбола Армении сообщила, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пропустит мартовские матчи из-за травмы.

«Наир Тикнизян пропустит предстоящие товарищеские матчи из-за травмы. Давайте направим позитивную энергию на скорейшее выздоровление Наира», — говорится в заявлении Федерации футбола Армении.

14 марта на 60-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «Балтикой» (1:1) 24-летний футболист получил травму и был заменен.

В марте национальная команда проведет 2 товарищеских матча. С Косовом (22 марта) и с Чехие (26 марта).